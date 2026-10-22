Очолювала виборчу комісію окупантів у Каланчаку: на Херсонщині судитимуть 56-річну жінку

Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині завершили розслідування щодо 56-річної жительки регіону, яка, за даними слідства, очолювала незаконну виборчу комісію в окупованому Каланчаку та організовувала проведення так званих "виборів президента РФ"

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За версією слідства, у грудні 2023 року жінка очолила так звану дільничну виборчу комісію, яка діяла на території тимчасово окупованого Каланчака. Цей орган забезпечував підготовку та проведення незаконного голосування за президента Росії.

На посаді керівниці комісії обвинувачена підбирала людей на вакантні посади й організовувала їхню роботу. Також вона агітувала місцевих жителів долучатися до голосування та організовувала облаштування виборчої дільниці, зокрема розставлення кабінок і розміщення атрибутики із символікою РФ.

Крім того, за даними слідства, жінка брала участь в обліку бюлетенів і забезпечувала їх доставлення до територіального виборчого органу. Вона також давала коментарі представникам пропагандистських медіа, які висвітлювали перебіг так званих виборів.

Жінці інкримінують добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.