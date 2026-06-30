У Дніпрі 62-річний свекор влаштував розправу над невісткою

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .



Злочин стався 29 червня близько 13:00 в одному із приватних будинків в Індустріальному районі міста. Між 62-річним чоловіком та його 29-річною невісткою виник словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин.



Під час сварки підозрюваний схопив металеву сковороду та вдарив жінку по голові. Намагаючись урятуватися, потерпіла забігла на другий поверх будинку й зачинилася у своїй кімнаті. Однак чоловік узяв металеву арматуру, розбив скло у дверях, проник до кімнати та завдав жінці ще кількох ударів по голові.



Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.