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30 червня 2026, 20:22

У Дніпрі 62-річний свекор влаштував розправу над невісткою

30 червня 2026, 20:22
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 29 червня близько 13:00 в одному із приватних будинків в Індустріальному районі міста. Між 62-річним чоловіком та його 29-річною невісткою виник словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин.

Під час сварки підозрюваний схопив металеву сковороду та вдарив жінку по голові. Намагаючись урятуватися, потерпіла забігла на другий поверх будинку й зачинилася у своїй кімнаті. Однак чоловік узяв металеву арматуру, розбив скло у дверях, проник до кімнати та завдав жінці ще кількох ударів по голові.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.

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