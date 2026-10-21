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21 жовтня 2026, 15:59

На Харківщині викрили спробу шахрайства з "єВідновленням" на 1,2 млн грн

21 жовтня 2026, 15:59
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині 34-річній жінці повідомили про підозру у спробі шахрайства з державною програмою "єВідновлення". Вона намагалася отримати житловий сертифікат вартістю понад 1,2 млн грн за будинок, пошкодження якого, не були пов’язані з бойовими діями

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2025 року власниця будинку в селі Коробчине Чугуївського району подала через застосунок "Дія" заяву на отримання компенсації за нібито знищене внаслідок російської збройної агресії житло.

Для підтвердження права на виплату жінка надала технічний звіт, у якому зазначалося, що будинок непридатний для експлуатації через наслідки бойових дій.

Однак комісійне обстеження та судова будівельно-технічна експертиза встановили, що, попри руйнування на рівні 92,5%, пошкодження будинку не пов’язані з влучанням боєприпасів, вибухом чи дією вибухової хвилі. За цією адресою у відповідний період обстрілів і бойових дій не фіксували. Це підтверджують дані ДСНС, правоохоронних органів та акт комісійного обстеження.

Комісія відмовила в наданні компенсації, тому отримати житловий сертифікат вартістю понад 1,2 млн грн жінці не вдалося.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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Харківська область єВідновлення шахрайство
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