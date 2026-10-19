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Правоохоронці фіксують наслідки чергових ударів російських військ по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, цивільний транспорт та інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль були травмовані троє людей: 11-річний хлопчик, 39-річний чоловік та 32-річна жінка. Легковик зазнав пошкоджень.

Крім того, до лікарні звернувся 55-річний чоловік, який отримав травми під час удару БпЛА в Сумській громаді 17 жовтня.

В інших громадах області внаслідок обстрілів пошкоджені нежитловий будинок, господарча споруда, легковий і вантажний автомобілі, багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, лінія електропередач та вибиті вікна в гуртожитку.

Нагадаємо, зранку 19 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро: зруйновані будинки, під завалами можуть бути люди.