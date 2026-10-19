Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини постраждали чотири людини, серед них дитина
Правоохоронці фіксують наслідки чергових ударів російських військ по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, цивільний транспорт та інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль були травмовані троє людей: 11-річний хлопчик, 39-річний чоловік та 32-річна жінка. Легковик зазнав пошкоджень.
Крім того, до лікарні звернувся 55-річний чоловік, який отримав травми під час удару БпЛА в Сумській громаді 17 жовтня.
В інших громадах області внаслідок обстрілів пошкоджені нежитловий будинок, господарча споруда, легковий і вантажний автомобілі, багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, лінія електропередач та вибиті вікна в гуртожитку.
Нагадаємо, зранку 19 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро: зруйновані будинки, під завалами можуть бути люди.