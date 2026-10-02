Вбили та вивезли тіло до лісосмуги: на Харківщині затримали двох підозрюваних

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному вбивстві 69-річного місцевого жителя. Після злочину вони, за даними слідства, перевезли тіло загиблого до лісосмуги та прикрили його сухим гіллям

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

27 вересня до поліції звернулися родичі чоловіка з одного із сіл Берестинського району та повідомили про його зникнення. Вони розповіли правоохоронцям, що за два дні до цього чоловік планував поїхати до Харкова, після чого перестав виходити на зв’язок.

29 вересня під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло чоловіка у лісосмузі поблизу водойми в районі його проживання. Неподалік правоохоронці знайшли особисті речі загиблого, зокрема пошкоджений мобільний телефон та фрагменти одягу.

Як встановило слідство, за місцем проживання 69-річного чоловіка між ним та двома місцевими мешканцями віком 35 та 40 років виник конфлікт.

"Під час сварки зловмисники завдали літньому чоловіку численних ударів та задушили його. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці", — повідомили у поліції.

Після цього, за даними слідства, чоловіки вирішили приховати тіло. Вони використали мотоблок зі спеціальним причепом, за допомогою якого перевезли загиблого до лісосмуги. Там тіло прикрили сухим гіллям, намагаючись приховати сліди злочину.

Правоохоронці провели комплекс слідчих та оперативних заходів і встановили причетність до злочину обох чоловіків. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили затриманим про підозру за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі обидва чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання у Харкові.

Нагадаємо, що 17 червня на Київщині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини в її власному будинку. Він визнав провину та розповів, що прийшов до будинку вночі та перерізав горло підлітки.