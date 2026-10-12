18:51  12 жовтня
У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік поліцейських і відкрив стрілянину
18:25  12 жовтня
У Дніпрі та Павлограді зросла кількість поранених через російські удари
16:59  12 жовтня
Зіштовхнув із велосипеда й бив ногами по голові: на Рівненщині побили чоловіка
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2026, 20:12

Хотів вийти на волю достроково: у Харкові викрили передачу $700 співробітнику колонії

12 жовтня 2026, 20:12
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці задокументували передачу 700 доларів співробітнику виправної колонії за підготовку позитивної характеристики для засудженого

Про це повідомили в поліції Харківщини, передає RegioNews.

За даними слідства, 14 вересня посадовцю виправної колонії запропонували та передали 700 доларів. Гроші передала мати одного із засуджених.

Як зазначають правоохоронці, жінка не була достеменно обізнана зі злочинними намірами свого 48-річного сина та не розуміла протиправного характеру своїх дій. Кошти вона передала співробітнику державної установи за підготовку позитивної характеристики для сина.

Надалі характеристика мала стати підставою для підготовки та скерування до суду документів щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.

Слідчі задокументували факт передачі грошей. Речові докази вилучили.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар колонія Харків
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Як в Україні 13 жовтня відключатимуть світло
12 жовтня 2026, 21:15
Росіяни атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці
12 жовтня 2026, 21:04
Сапери ДСНС знищили нездетоновану російську авіабомбу на Харківщині
12 жовтня 2026, 20:52
Прикордонники показали, як нищать штурмові групи окупантів
12 жовтня 2026, 20:50
Енергетичне перемирʼя Трампа. Чи можливе воно взагалі?
12 жовтня 2026, 20:40
Реєстрували Starlink для росіян: прокуратура викрила схему
12 жовтня 2026, 20:20
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
12 жовтня 2026, 20:20
У Києві адвокат за $6000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку та оформити відстрочку
12 жовтня 2026, 19:56
На Київщині за 2 тисячі ухилянта "вдягали" у волонтера
12 жовтня 2026, 19:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »