Хотів вийти на волю достроково: у Харкові викрили передачу $700 співробітнику колонії

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці задокументували передачу 700 доларів співробітнику виправної колонії за підготовку позитивної характеристики для засудженого

Про це повідомили в поліції Харківщини, передає RegioNews .

За даними слідства, 14 вересня посадовцю виправної колонії запропонували та передали 700 доларів. Гроші передала мати одного із засуджених.

Як зазначають правоохоронці, жінка не була достеменно обізнана зі злочинними намірами свого 48-річного сина та не розуміла протиправного характеру своїх дій. Кошти вона передала співробітнику державної установи за підготовку позитивної характеристики для сина.

Надалі характеристика мала стати підставою для підготовки та скерування до суду документів щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.

Слідчі задокументували факт передачі грошей. Речові докази вилучили.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.