Хотел выйти на свободу досрочно: в Харькове разоблачили передачу $700 сотруднику колонии

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове стражи порядка задокументировали передачу 700 долларов сотруднику исправительной колонии за подготовку положительной характеристики для осужденного

Об этом сообщили в полиции Харьковщины, передает RegioNews .

По данным следствия, 14 сентября должностному лицу исправительной колонии было предложено и передано 700 долларов. Деньги передала мать одного из осужденных.

Как отмечают правоохранители, женщина не была точно осведомлена о преступных намерениях своего 48-летнего сына и не понимала противоправного характера своих действий. Денежные средства она передала сотруднику государственного учреждения за подготовку положительной характеристики для сына.

В дальнейшем характеристика должна стать основанием для подготовки и направления в суд документов по условно-досрочному освобождению осужденного.

Следователи задокументировали факт передачи денег. Вещественные улики изъяли.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.