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12 жовтня 2026, 15:59

Добровільно служив окупантам у Вовчанську: на Харківщині викрили ймовірного колаборанта

12 жовтня 2026, 15:59
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Фото ілюстративне
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На Харківщині місцевому мешканцю повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, під час тимчасової окупації Вовчанська він добровільно вступив на службу до незаконного правоохоронного органу, створеного російською окупаційною владою

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік обіймав посади так званого "участкового інспектора" та "інспектора з адміністративного нагляду" в незаконному "Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Згодом він ніс службу на блокпосту, який російські військові облаштували на Гурканівському містку у Вовчанську. Там чоловік контролював рух транспорту та громадян, перевіряв документи й транспортні засоби, а також забезпечував пропускний режим.

За версією слідства, такими діями підозрюваний сприяв функціонуванню незаконного правоохоронного органу окупаційної адміністрації та виконував його завдання на тимчасово захопленій території.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Оперативний супровід у справі здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацію майна або без неї.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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