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12 октября 2026, 15:59

Добровольно служил оккупантам в Волчанске: на Харьковщине разоблачили предполагаемого коллаборанта

12 октября 2026, 15:59
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Фото иллюстративное
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В Харьковской области местному жителю сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, во время временной оккупации Волчанска он добровольно поступил на службу в незаконный правоохранительный орган, созданный российскими оккупационными властями

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина занимал должности так называемого "участкового инспектора" и "инспектора по административному надзору" в незаконном "Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Впоследствии он нес службу на блокпоста, который русские военные обустроили на Гуркановском мостике в Волчанске. Там мужчина контролировал движение транспорта и граждан, проверял документы и транспортные средства, а также обеспечивал пропускной режим.

По версии следствия, такие действия подозреваемый способствовал функционированию незаконного правоохранительного органа оккупационной администрации и выполнял его задачи на временно захваченной территории.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность. Оперативное сопровождение по делу осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, а также конфискацию имущества или без нее.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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