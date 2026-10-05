Росіяни атакували Харків КАБом: пошкоджена п’ятиповерхівка
У Харкові 5 жовтня російські військові попередньо завдали удару керованою авіабомбою по Слобідському району міста. Внаслідок влучання пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"За попередньою інформацією, ворог вдарив КАБом у Слобідському районі. Встановлюємо всі обставини", - повідомив Олег Синєгубов.
Згодом начальник ОВА уточнив, що внаслідок влучання авіабомби пошкоджена п’ятиповерхівка. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.
"Попередньо, внаслідок влучання КАБ у Слобідському районі пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Усі екстрені служби працюють на місці атаки", - зазначив Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов повідомив про загиблу людину.
"Одна людина загинула через ворожий удар у Слобідському районі. 10 людей постраждали. Медики надають допомогу", - додав він.
Нагадаємо, що на Чернігівщині протягом минулої доби внаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних. Серед них – 10-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані.