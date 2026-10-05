Россияне атаковали Харьков КАБом: повреждена пятиэтажка

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В Харькове 5 октября российские военные предварительно нанесли удар управляемой авиабомбой по Слободскому району города. В результате попадания поврежден пятиэтажный жилой дом

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"По предварительной информации, враг ударил КАБом в Слободском районе. Устанавливаем все обстоятельства", – сообщил Олег Синегубов.

Впоследствии начальник ОВА уточнил, что в результате попадания авиабомбы повреждена пятиэтажка. Пока известно об одной пострадавшей женщине.

"Предварительно, в результате попадания КАБ в Слободском районе повреждено пятиэтажное здание. Сейчас известно об одной пострадавшей женщине. Все экстренные службы работают на месте атаки", - отметил Олег Синегубов.

Позже Синегубов сообщил о погибшем человеке.

"Один человек погиб из-за вражеского удара в Слободском районе. 10 человек пострадали. Медики оказывают помощь", - добавил он.

Напомним, что на Черниговщине за прошедшие сутки в результате российских атак пострадали пятеро гражданских. Среди них – 10-летний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии.