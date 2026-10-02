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Поліція документує наслідки влучання ударного БпЛА у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одній із квартир виявили тіло загиблої 24-річної дівчини. Ще двоє мешканців постраждали: 49-річну жінку госпіталізували з отруєнням продуктами горіння, а 33-річний чоловік отримав опіки і перебуває у важкому стані.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, ДСНС та інші профільні служби, які документують наслідки ворожого удару.

Раніше повідомлялося, що площа руйнувань у багатоповерхівці становить близько 40 кв. метрів. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 кв. метрів на 24-25 поверхах.