На Рівненщині судитимуть п'яного водія буса, який насмерть збив велосипедиста

Фото: поліція Рівненської області

У Вараші на Рівненщині судитимуть 25-річного чоловіка, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння збив велосипедиста, після чого залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм 56-річний велосипедист загинув на місці.

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, обвинувачений керував автомобілем Volkswagen LT 35 та рухався в межах населеного пункту зі швидкістю близько 80 км/год. Це майже на 30 км/год перевищувало дозволену швидкість.

Під час руху водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм 56-річний житель Вараша загинув на місці.

Після ДТП водій, за даними слідства, не зупинився для надання допомоги потерпілому та залишив місце аварії. Також він не повідомив про подію правоохоронців.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.

Як встановила комісійна судово-медична експертиза, на момент ДТП обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння. За результатами дослідження, концентрація алкоголю становила від 2,4 до 2,6 проміле.

Крім того, 25-річний чоловік не мав посвідчення водія.

Слідчий слідчого управління повідомив чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Серед обставин, які обтяжують покарання, правоохоронці зазначають вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 135 КК України, у стані алкогольного сп’яніння. Обставин, які б пом’якшували покарання, не встановлено.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

У разі доведення вини чоловікові може загрожувати до 10 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.