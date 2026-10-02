На Запоріжжі FPV-дрон атакував електромонтера, який їхав ремонтувати мережі

Фото: Запоріжжяобленерго

У селі Біленьке Запорізької області 2 жовтня російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який прямував до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт. Чоловік отримав серйозну травму

Про це повідомило Запоріжжяобленерго, передає RegioNews .

Атака сталася 2 жовтня близько 10:30. Електромонтер Запорізького районного центру обслуговування електромереж 1976 року народження їхав до місця виконання аварійно-відновлювальних робіт, коли його атакував російський FPV-дрон.

"Сьогодні близько 10:30 у селі Біленьке електромонтер Запорізького РЕМ, 1976 р.н., дорогою до місця виконання аварійно-відновлювальних робіт був атакований ворожим FPV-дроном. Внаслідок атаки наш колега отримав серйозну травму", — повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами, за допомогою військових постраждалого евакуаційним транспортом спочатку доправили до найближчого стабілізаційного пункту. Звідти чоловіка перевезли до міської лікарні №9 у Запоріжжі.

Попередньо медики діагностували у потерпілого перелом лівого крила таза.

Нагадаємо, що вдень російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.