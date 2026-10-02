У Львові росіяни намагались завербувати школяра: хлопець відмовився

Фото: Національна поліція

У Львові школяр отримав пропозицію співпраці від росіян. Проте на відміну від багатьох "фанатів РФ" дитина відмовилась

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Дев'ятикласник розповів правоохоронцям, що у Telegram він отримав повідомлення про можливість заробітку. Йому пропонували фотографувати військових, їхні авто та блокпости. Правоохоронці вручили йому подяку за те, що він відмовив ворогу та своєчасно повідомив поліції.

"Поліцейські закликають дітей та молодь бути обачними під час спілкування в інтернеті та в разі надходження підозрілих повідомлень, пропозицій чи спроб вербування припиняти спілкування, не виконувати запропонованих завдань і обов’язково повідомити про це поліцію, батьків або педагогів", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.