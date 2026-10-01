Графіки відключень повертаються: кого торкнуться обмеження 1 жовтня
Через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти 1 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії для всіх категорій споживачів
Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.
Графіки діятимуть у такі години:
- з 08:00 до 21:00 – для промисловості та бізнесу;
- з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 – для всіх категорій споживачів, обсягом 0,5 черги.
В "Укренерго" зазначили, що обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергооб’єкти. Українців закликають раціонально споживати електроенергію.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про застосування графіків рекомендують перевіряти на сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).
Нагадаємо, напередодні в Києві за командою НЕК "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.