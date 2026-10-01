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Після чергової повітряної атаки РФ по Україні на території одного з районів Кіровоградщини під час обробки сільськогосподарського поля виявили ворожу ракету, яка не здетонувала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки з'ясували, що ракета була споряджена двома бойовими частинами масою близько 400 кг кожна, які не вибухнули. Фахівці транспортували боєприпаси на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву.

Поліцейські нагадують громадянам: у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не можна підходити до них, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, після ворожої атаки на Київ вночі 29 вересня поблизу будинків у Солом’янському районі знайшли нездетоновані бойові частини балістичних ракет.