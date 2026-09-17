Росіяни всю ніч та ранок атакували Київщину: пошкоджені 33 об'єкти
Російські війська майже весь вчорашній день, уночі та вранці атакували Київську область дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Атаки зафіксували в Обухівському, Броварському, Фастівському та Бучанському районах. Загалом пошкоджено 33 об'єкти.
Найбільше пошкоджень зафіксували у Броварському районі – 14 об'єктів, ще 10 – у Фастівському.
Серед пошкодженого – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також транспортні засоби.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.
Нагадаємо, в ніч на 19 вересня армія РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.