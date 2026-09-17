Через атаки РФ є знеструмлення в семи областях – Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок 17 вересня знеструмлена частина споживачів у семи областях
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Йдеться про у Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Сумську та Харківську, Черкаську та Чернігівську області. Відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Застосування обмежень електроенергії 17 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 15:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, у ніч на 19 вересня армія РФ атакувала Україну "Оніксами", "Іскандерами", "Калібрами" і безпілотниками. Зафіксовані влучання на 36 локаціях.
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