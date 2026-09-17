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17 вересня 2026, 10:07

Росіяни вдарили по ТЦ в Харкові

17 вересня 2026, 10:07
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 17 вересня російська армія здійснила атаку безпілотниками по Харкову, під ударом опинилися два райони міста

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Слобідському районі зафіксовано влучання ворожого реактивного дрона по інфраструктурному об’єкту.

Ворог також вдарив по Основʼянському району міста. БпЛА влучив у торговий центр. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадаємо, майже всю ніч 17 вересня Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.

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