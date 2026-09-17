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17 вересня 2026, 10:31

Ворог знову вдарив по Києву: спалахнула пожежа в Подільському районі

17 вересня 2026, 10:31
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Фото: соцмережі
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Російські військові продовжують атаки на Київ

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У Подільському районі внаслідок повторного влучання БПЛА сталося загоряння в адміністративний будівлі", – йдеться у дописі.

Також мер повідомив, що кількість постраждалих у Києві внаслідок російських атак 17 вересня збільшилась до 18 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

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