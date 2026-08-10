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10 серпня 2026, 10:38

Після ударів по АЗС: Полтавщина може залишитися без заправок

10 серпня 2026, 10:38
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Фото: ДСНС Полтавщини
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Усі місцеві АЗС в Опішнянській громаді Полтавської області повністю знищені внаслідок російської атаки Shahed

Про це у ранковому відеозверненні повідомив голова Опішнянської громади Микола Різник, передає RegioNews.

За його словами, інфраструктура АЗС зруйнована вщент і не підлягає відновленню.

Окрім заправок, через вибухи пошкоджені чотири приватні домоволодіння. Люди не постраждали.

Мешканців, чиї будинки зазнали пошкоджень, закликали звертатися до селищної ради для фіксації руйнувань та отримання матеріальної допомоги. Особливо це стосується людей, які живуть поблизу атакованих об’єктів.

Голова громади також заявив, що російські війська цілеспрямовано атакують паливну інфраструктуру. За його словами, після ударів по АЗС у Харківській та Сумській областях атаки поширилися й на Полтавщину.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 серпня російські війська атакували безпілотниками кілька об’єктів у Полтавському районі. Внаслідок влучань ворожих БпЛА виникли пожежі на автозаправних станціях. Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі.

Окрім того, в ніч на 10 серпня російські війська понад 20 разів обстріляли три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки, інфраструктура та АЗС.

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пожежа обстріли Полтавська область АЗС руйнування російська армія
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