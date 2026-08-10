Фото: ДСНС

Пізно ввечері 9 серпня російські війська атакували безпілотниками кілька об’єктів у Полтавському районі

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучань ворожих БпЛА виникли пожежі на автозаправних станціях, промисловому підприємстві та в приватному будинку. Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі.

За попередніми даними, загиблих або травмованих немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня російські війська понад 20 разів обстріляли три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки, інфраструктура та АЗС.