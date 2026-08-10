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10 серпня 2026, 08:55

"Не будь байдужим": у 22 містах Польщі протестували проти насильства щодо українців

10 серпня 2026, 08:55
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Фото: Facebook/Grażyna Kluczyńska
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У 22 містах Польщі відбулися маніфестації під гаслом "Не будь байдужим". Учасники акцій виступили проти зростання насильства та дискримінації щодо українців і представників інших меншин

Про це повідомляє Польське радіо, передає RegioNews.

Загальнопольську акцію організував Комітет захисту демократії (KOD).

Організатори заявили, що таким чином хочуть привернути увагу до дедалі частіших випадків словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність, а також висловити солідарність із постраждалими від насильства та дискримінації.

Під час маніфестацій учасникам роздавали наклейки з написом "Не будь байдужим". KOD закликає розміщувати їх на дверях магазинів, у громадських закладах та на автомобілях. За задумом організаторів, це має бути сигналом для українців, що в таких місцях вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися у безпеці та отримати підтримку.

У KOD наголошують, що нинішні маніфестації мають стати початком ширшої громадської кампанії проти насильства, презирства та дискримінації незалежно від походження чи мови.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів на громадян України.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.

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