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10 серпня 2026, 10:24

Частина Рівненщини залишилася без електроенергії через аварію

10 серпня 2026, 10:24
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Ілюстративне фото: pixabay
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У понеділок, 10 серпня, на Рівненщині сталося аварійне знеструмлення

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Через аварійну ситуацію частина абонентів у Рівненському районі, зокрема в місті Рівне, опинилася без електропостачання.

Наразі енергетики усувають наслідки аварії, аби якнайшвидше відновити подачу світла в оселі.

Нагадаємо, 9 серпня ворог ракетами і дронами масовано атакував територію Одещини. Росіяни поцілили, зокрема, по об’єктах енергетичної інфраструктури, внаслідок чого значна кількість споживачів Одеси та регіону була знеструмлена.

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Рівненська область відключення світла аварійні відключення електроенергія світло знеструмлення
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