Частина Рівненщини залишилася без електроенергії через аварію
У понеділок, 10 серпня, на Рівненщині сталося аварійне знеструмлення
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Через аварійну ситуацію частина абонентів у Рівненському районі, зокрема в місті Рівне, опинилася без електропостачання.
Наразі енергетики усувають наслідки аварії, аби якнайшвидше відновити подачу світла в оселі.
Нагадаємо, 9 серпня ворог ракетами і дронами масовано атакував територію Одещини. Росіяни поцілили, зокрема, по об’єктах енергетичної інфраструктури, внаслідок чого значна кількість споживачів Одеси та регіону була знеструмлена.
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