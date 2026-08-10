Фото: ОВА

У ніч на 10 серпня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару пошкоджена територія гаражного кооперативу в одному з районів міста, а також розташовані там автомобілі.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками понівечені два багатоквартирні будинки.

На щастя, постраждалих немає.

Зранку комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 867 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.