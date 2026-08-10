Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 серпня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль", а також 126 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 92 російські безпілотники, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки постраждали 14 людей, серед них – дитина.