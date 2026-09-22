Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: є загиблий та травмовані
Вдень 22 вересня російські військові атакували Одеську область реактивними дронами. Внаслідок удару загинув 23-річний чоловік, ще двоє людей дістали травм
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними Одеської обласної прокуратури, російські військові атакували об’єкти цивільної інфраструктури регіону. Зокрема, пошкоджено складське приміщення.
Внаслідок атаки загинув 23-річний чоловік. Травм зазнали ще двоє чоловіків віком 20 та 39 років. Один із постраждалих перебуває у лікарні у важкому стані.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людини.
Нагадаємо, що упродовж 22 вересня 2026 року російські військові атакували населені пункти Херсонської області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та сімох поранених.