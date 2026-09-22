Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: є загиблий та травмовані

Фото: Одеська обласна прокуратура

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними Одеської обласної прокуратури, російські військові атакували об’єкти цивільної інфраструктури регіону. Зокрема, пошкоджено складське приміщення.

Внаслідок атаки загинув 23-річний чоловік. Травм зазнали ще двоє чоловіків віком 20 та 39 років. Один із постраждалих перебуває у лікарні у важкому стані.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людини.

Нагадаємо, що упродовж 22 вересня 2026 року російські військові атакували населені пункти Херсонської області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та сімох поранених.