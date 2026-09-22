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У Рівному дилер влаштував наркобізнес на мільйони
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22 вересня 2026, 21:50

У Рівному дилер влаштував наркобізнес на мільйони

22 вересня 2026, 21:50
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Фото: Нацполіція
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У Рівному затримали дилера. Він продавав наркотики в особливо великих розмірах

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У Рівному затримали 35-річного чоловіка. Виявилось, він організував наркобізнес. Наркотики він купував у соцмережах, а після цього планував продати на території області шляхом "закладок". Правоохоронці знайшли в нього наркотиків на понад 2 мільйони гривень.

Наразі чоловік у слідчому ізоляторі. Суд у повному обсязі задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії

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