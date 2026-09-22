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22 вересня 2026, 22:50

Зеленський зустрівся з Трампом: чи буде енергетичне перемир'я з РФ

22 вересня 2026, 22:50
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Фото: Радіо Свобода
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22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час зустрічі піднімалось питання енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, якщо росіяни не хочуть, щоб Україна атакувала їхні нафтопереробні потужності, то у відповідь Київ очікує, що РФ не повинна атакувати енергетичну систему України. При цьому він додав, що від президента США Дональда Трампа він не почув жодного прохання про зупинення ударів у односторонньому порядку.

Президент України також висловив сподівання, що США знайдуть спосіб домогтися переговорів РФ з Україною.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо України.

Згодом прессекретар російського диктатора Сергій Пєсков заявив, що Кремль нібито підтримує ідею енергетичного перемир’я з Україною, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп.

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