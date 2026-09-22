Дизель йде на спад: на АЗС оновили ціни
В Україні останні тижні вартість пального лише зростала. При цьому останні дні дизель нарешті почав падати в ціні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 22 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,55 гривні за літр (+0,22 гривні);
- бензин А-95 – 89,23 гривні за літр (+0,08 гривні);
- бензин А-92 – 85,88 гривні за літр (+0,72 гривні);
- дизпальне – 98,51 гривні за літр (-0,04 гривні);
- автогаз – 43,95 гривні за літр (+0,19 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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