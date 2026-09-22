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22 вересня 2026, 23:15

На Одещині в СІЗО катували екс-військового ТЦК

22 вересня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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На Одещині будуть судити 45-річного чоловіка через катування. Потерпілим виявився колишній працівник ТЦК

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік уже перебував у СІЗО, оскільки він є фігурантом кримінальної справи. У травні до нього помістили в камеру колишнього працівника ТЦК. Коли чоловік дізнався про колишню роботу співкамерника, він почав провокувати його на конфлікт, принижувати та бити.

Зокрема, він скинув його постіль із ліжка та наказав спати на підлозі. Також він примущував потерпілого робити принизливі дії, а сам знімав це на телефон.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Чоловік був у цивільному одязі, не був озброєний та не брав участі у бойових діях.

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