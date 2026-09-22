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22 вересня 2026, 22:20

У Києві студентів не пускали в укриття

22 вересня 2026, 22:20
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Фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці перевіряють можливе порушення безпеки. Йдеться про студентів, яких не пускали до укриття

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці у соцмережах побачили публікацію про те, що в одному зі столичних університетів студентів під час повітряної тривоги не пускали до укриття. Правоохоронці почали перевірку.

Нагадаємо, раніше запровадили новий порядок оповіщення про повітряну загрозу, який передбачає різний алгоритм дій залежно від рівня небезпеки. Відтепер жовтий рівень повітряної загрози не означає автоматичної зупинки чи перенесення культурної події.

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