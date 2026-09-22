Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровщину: шестеро людей постраждали
Упродовж 22 вересня російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів і ударів шестеро людей дістали поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Найбільше атак зазнала Нікопольщина. Російські війська били по Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Внаслідок атак пошкоджені музей, багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури й автомобілі. До лікарні у важкому стані доправили 49-річну жінку та 72-річного чоловіка.
У Кривому Розі російськими ударами пошкоджено промислове підприємство.
У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджено приватний будинок. Там поранень дістали четверо людей. Серед них — 37-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані.
У Дніпровському районі внаслідок атак виникли пожежі. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, що вдень 22 вересня російські військові атакували Одеську область реактивними дронами. Внаслідок удару загинув 23-річний чоловік, ще двоє людей дістали травм.