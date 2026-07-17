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17 липня 2026, 19:58

У Харкові поліція викрила чоловіка, який вирощував та збував канабіс

17 липня 2026, 19:58
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Фото: поліція Харківської області
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В Індустріальному районі Харкова правоохоронці викрили  29-річного місцевого мешканця, який вирощував канабіс для подальшого продажу

Про це повідомили поліція Харківської області, передає RegioNews.

У рамках відкритого кримінального провадження в помешканні фігуранта проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наркотичну речовину, засоби для вимірювання та фасування для подальшого збуту.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Бериславського району. Їм інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинені повторно.

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