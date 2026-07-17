14:15  17 липня
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
11:23  17 липня
У Києві чоловік вбив господарку квартири шваброю та ліг спати
10:15  17 липня
На Дніпропетровщині під час купання у ставку потонула жінка
UA | RU
UA | RU
17 липня 2026, 18:59

15 років тюрми: мешканка Харківщини "наводила" російські ракети на оборонні підприємства

17 липня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури 57-річну мешканку Чугуївського району засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що упродовж 2023 року жінка поширювала у Telegram проросійські коментарі, а згодом приєдналася до онлайн-спільноти, де представники РФ збирали інформацію про пересування Сил оборони України та наслідки російських атак.

Засуджена передавала ворогу відомості про результати ударів по двох державних оборонних підприємствах Харкова, що виробляють, ремонтують і обслуговують бронетехніку.

"Ці дані могли бути використані для коригування повторних ударів, щоб перешкодити виробництву озброєння та військової техніки для українських захисників”, - кажуть у прокуратурі.

У червні 2024 року жінку викрили. У суді вона визнала вину лише у виправдовуванні агресії РФ, однак заперечувала державну зраду. Водночас суд погодився з доводами прокурорів і визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України.

Нагадаємо, що за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав 52-річного мешканця Краматорського району винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Харківська область зрада
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни вдарили КАБом по Харківщині: серед постраждалих діти
17 липня 2026, 20:35
На Київщині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці
17 липня 2026, 20:30
У Харкові поліція викрила чоловіка, який вирощував та збував канабіс
17 липня 2026, 19:58
У Харкові жінка заробляла на продажі даних людей
17 липня 2026, 19:55
"Мінус" 25 мільйонів доларів: спецпризначенці "Омеги" знищили ворожий ЗРК "Тор"
17 липня 2026, 19:50
На Львівщині на чоловіка посеред вулиці напав перехожий з ножем
17 липня 2026, 19:40
У Харкові чоловік зробив сам себе майором, щоб їздити через блокпости
17 липня 2026, 19:25
5 років за ґратами: ВАКС виніс вирок екссудді з Коломиї
17 липня 2026, 18:47
На Харківщині ділки вивозили зброю з прифтонтових територій
17 липня 2026, 18:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »