15 років тюрми: мешканка Харківщини "наводила" російські ракети на оборонні підприємства

Фото: Офіс Генерального прокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури 57-річну мешканку Чугуївського району засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели, що упродовж 2023 року жінка поширювала у Telegram проросійські коментарі, а згодом приєдналася до онлайн-спільноти, де представники РФ збирали інформацію про пересування Сил оборони України та наслідки російських атак.

Засуджена передавала ворогу відомості про результати ударів по двох державних оборонних підприємствах Харкова, що виробляють, ремонтують і обслуговують бронетехніку.

"Ці дані могли бути використані для коригування повторних ударів, щоб перешкодити виробництву озброєння та військової техніки для українських захисників”, - кажуть у прокуратурі.

У червні 2024 року жінку викрили. У суді вона визнала вину лише у виправдовуванні агресії РФ, однак заперечувала державну зраду. Водночас суд погодився з доводами прокурорів і визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України.

Нагадаємо, що за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав 52-річного мешканця Краматорського району винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.