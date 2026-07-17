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17 липня 2026, 19:40

На Львівщині на чоловіка посеред вулиці напав перехожий з ножем

17 липня 2026, 19:40
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався в Шептицькому. 44-річний чоловік напав із ножем на перехожого

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 травня близько 00:40 на вулиці Степана Бандери. 38-річний чоловік був на вулиці, коли 44-річний перехожий спровокував із ним конфлікт. В ході сварки старший вдарив молодшого ножем у ногу. Медики діагностували у пораненого глибоку різану рану верхньої третини стегна.

"За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.

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