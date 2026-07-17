На Львівщині на чоловіка посеред вулиці напав перехожий з ножем
Інцидент стався в Шептицькому. 44-річний чоловік напав із ножем на перехожого
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 20 травня близько 00:40 на вулиці Степана Бандери. 38-річний чоловік був на вулиці, коли 44-річний перехожий спровокував із ним конфлікт. В ході сварки старший вдарив молодшого ножем у ногу. Медики діагностували у пораненого глибоку різану рану верхньої третини стегна.
"За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.
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