На Львівщині на чоловіка посеред вулиці напав перехожий з ножем

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 травня близько 00:40 на вулиці Степана Бандери. 38-річний чоловік був на вулиці, коли 44-річний перехожий спровокував із ним конфлікт. В ході сварки старший вдарив молодшого ножем у ногу. Медики діагностували у пораненого глибоку різану рану верхньої третини стегна.

"За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.