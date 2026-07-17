"Мінус" 25 мільйонів доларів: спецпризначенці "Омеги" знищили ворожий ЗРК "Тор"

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Бійці Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині. Вартість ліквідованої техніки окупантів оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає RegioNews .

За даними МВС, російський ЗРК мав прикривати підрозділи окупаційних військ, однак не зміг захистити навіть себе. Комплекс уразили ударним дроном-камікадзе Hornet.

У міністерстві зазначили, що дрон, яким знищили ціль, коштує майже у 5 тисяч разів дешевше за сам зенітний ракетний комплекс.

На думку відомства, це вкотре демонструє ефективність сучасних безпілотних технологій у боротьбі з дорогою військовою технікою противника.

Нагадаємо, що українські військові щодня продовжують нищити російську техніку. Прикордонники показали, як вони накрили вогнем ворога на лісосмузі.