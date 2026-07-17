У Харкові жінка заробляла на продажі даних людей

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У Харкові жінка влаштувала бізнес на продажі даних. Вона продавала особисту інформацію людей через інтернет

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Виявилось, 37-річна жінка займалась несанкціонованим розповсюдженням персональної інформації громадян. У месенджері Telegram вона створила обліковий запис, а потім через нього поширювала чужі дані з обмеженим доступом. За інформацію про чужих людей вона отримувала гроші.

"Слідчі за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.