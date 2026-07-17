На Київщині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці

Фото: Національна поліція

Інциденит стався у Білій Церкві, 11 липня, о 19:38 по вулиці Ярослава Мудрого. Тепер стало відомо, що правоохоронці затримали винуватця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, відкрив вогонь 43-річний місцевий житель. Внаслідок стрілянини постраждав 18-річний хлопець. Його неповнолітній друг викликав екстрені служби, після чого пораненого госпіталізували.

Під час обшуку у "стрілка" знайшли пневматичну гвинтівку з оптичним прицілом і набої до неї. Наразі правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Києві 21-річний хлопець під час бійки поранив ножем незнайомця. Фігуранту оголосили підозру.