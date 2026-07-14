На Київшині у військовій частині організували "продаж" бронювання за 9 тисяч доларів

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили схему у військовій частині в Київській області. За гроші військовозобов'язаних працевлаштовували задля бронювання

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організатором схеми виявився начальник штабу військової частини. Він працевлаштовував на посаду акумуляторника відділення телекомунікацій інформаційно-телекомунікаційного вузла двох чоловіків. Вони таким чином повинні були уникнути мобілізації. За свої "послуги" він отримав по 4 500 доларів з кожного.

"Поліцейські задокументували отримання зловмисником неправомірної вигоди в обмін на наказ про призначення на посади. Фігуранта затримали. Слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідство триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.