13:25  14 липня
На Львівщині через негоду знеструмлено 117 населених пунктів
11:11  14 липня
Підлила отруту в напій військового: агентку РФ судитимуть в Ужгороді
08:59  14 липня
"Він мене розлютив": Чісора розкрив деталі розмов з Усиком про пояс IBF
UA | RU
UA | RU
14 липня 2026, 20:40

На Київшині у військовій частині організували "продаж" бронювання за 9 тисяч доларів

14 липня 2026, 20:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему у військовій частині в Київській області. За гроші військовозобов'язаних працевлаштовували задля бронювання

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організатором схеми виявився начальник штабу військової частини. Він працевлаштовував на посаду акумуляторника відділення телекомунікацій інформаційно-телекомунікаційного вузла двох чоловіків. Вони таким чином повинні були уникнути мобілізації. За свої "послуги" він отримав по 4 500 доларів з кожного.

"Поліцейські задокументували отримання зловмисником неправомірної вигоди в обмін на наказ про призначення на посади. Фігуранта затримали. Слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідство триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації Київська область поліція
У Полтаві чоловік заради відстрочки "зробив дітей молодше"
14 липня 2026, 19:05
Всі новини »
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Вбив за кермом і втік: на Львівщині засудили водія, який забрав життя підлітка
14 липня 2026, 21:16
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів 8 мільйонів
14 липня 2026, 21:05
ДТП у Черкасах: поліція відкрила справу після зіткнення на вулиці Руставі
14 липня 2026, 20:46
Смертельна суперечка за мотоцикл: в Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого
14 липня 2026, 20:26
Бердянськ у темряві: в окупованому місті зафіксували масштабне знеструмлення
14 липня 2026, 19:59
На Вінниччині вчителі врятували дитину від вітчима-ґвалтівника
14 липня 2026, 19:39
У Запоріжжі чоловіка відправили за ґрати через хабар за коноплю
14 липня 2026, 19:35
У Полтаві чоловік заради відстрочки "зробив дітей молодше"
14 липня 2026, 19:05
Жахливі знущання протягом років: у Львові засудили чоловіка, що ґвалтував малолітню доньку
14 липня 2026, 18:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »