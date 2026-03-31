СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

На Київщині викрили директора оборонного підприємства, який торгував фальшивими посвідченнями стратегічного об’єкта ОПК. Ці підробки клієнти планували показувати правоохоронцям та представникам ТЦК, щоб уникнути мобілізації. Для реалізації оборудки посадовець залучив двох своїх знайомих, які займалися пошуком клієнтів та передавали йому гроші.

Також в області затримали ділка, який налагодив канал нелегального виїзду чоловіків до ЄС. Щоб безперешкодно проходити перевірки на блокпостах, він використовував посвідчення добровольця терборони. Його затримали під час спроби вивезти чергового клієнта з Білої Церкви до західного кордону.

У Львівській області викрили ще двох фігурантів. Однією з них виявилася представниця комісії із розгляду питань щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Чиновниця разом із сином – колишнім посадовцем ТЦК, за гроші допомагала ухилянтам оформлювати документи на опікунство над родичами, які нібито потребують догляду.

У Черкасах затримали місцевого жителя, який за гроші оформлював фіктивні довідки про інвалідність. До схеми він залучив лікаря одного з медзакладів та гарантував вплив на експертну комісію для отримання потрібної групи інвалідності.

Ще одну схему організувала викладачка ліцею. Через знайомих медиків вона оформлювала жінкам фальшиві діагнози та групи інвалідності. Це дозволяло їхнім родичам уникати мобілізації.

Фігурантам оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

