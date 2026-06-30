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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні. Лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Загалом цей російський удар забрав життя сімох людей – шістьох чоловіків та однієї жінки.

У лікарнях міста наразі залишаються 16 постраждалих містян. Стан сімох із них лікарі оцінюють як важкий.

Нагадаємо, вранці 29 червня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, ймовірно, балістикою. Зазнало пошкоджень приватне підприємство. Раніше було відомо про шістьох загиблих та 29 постраждалих.