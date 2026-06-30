Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 червня РФ атакувала Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 138 російських безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 30 червня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки та підприємство, є постраждалі.