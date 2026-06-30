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Упродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді через ворожі удари травми отримали шість людей: чоловіки віком 63 та 52 роки, а також четверо жінок віком 31, 33, 34 та 40 років. У громаді пошкоджені два багатоквартирні будинки, дві вантажівки, адміністративна будівля, господарська споруда, гаражі та корівник.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника важкі поранення дістав 52-річний чоловік, також травмована 56-річна жінка. Пошкоджені приватний будинок, автомобіль, гараж та господарська споруда.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 63-річний чоловіка, пошкоджений легковик.

У Буринській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримав 36-річний чоловік. Пошкоджені два будинки, вантажне авто та причіп.

Окрім цього, під ворожим вогнем перебували Краснопільська, Сумська, Комишанська, Великописарівська, Ямпільська, Путивльська та інші громади області. Зафіксовані пошкодження житлових будинків, господарських споруд, автомобілів, автозаправних станцій та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, ще 18 дістали поранення.