Лобове зіткнення на Тернопільщині: загинули водій та 14-річна дівчинка, ще п'ятеро людей у лікарні
ДТП сталася 13 серпня на виїзді з міста Зборів Тернопільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у бік Тернополя, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.
У Volkswagen перебували четверо людей. Внаслідок зіткнення водій та 14-річна пасажирка загинули на місці. Ще одну пасажирку з травмами госпіталізували.
Також до лікарні доставили водія Peugeot та його трьох неповнолітніх пасажирів.
Інформація про стан постраждалих уточнюється.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 13 серпня на трасі у Київській області зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм водій Lanos та пасажирка одного з них загинули на місці.