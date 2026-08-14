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14 серпня 2026, 12:43

Лобове зіткнення на Тернопільщині: загинули водій та 14-річна дівчинка, ще п'ятеро людей у лікарні

14 серпня 2026, 12:43
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Фото: поліція
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ДТП сталася 13 серпня на виїзді з міста Зборів Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у бік Тернополя, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.

У Volkswagen перебували четверо людей. Внаслідок зіткнення водій та 14-річна пасажирка загинули на місці. Ще одну пасажирку з травмами госпіталізували.

Також до лікарні доставили водія Peugeot та його трьох неповнолітніх пасажирів.

Інформація про стан постраждалих уточнюється.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 13 серпня на трасі у Київській області зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм водій Lanos та пасажирка одного з них загинули на місці.

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