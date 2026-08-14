Фото: поліція

Киянину оголосили підозру у розбещенні власної доньки та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Навесні 2024 року чоловік почав вчиняти розпусні дії щодо доньки, якій на той момент було лише три роки. Він оголювався перед дитиною, пропонував їй торкатися його статевого органу та називав це "грою". Свої дії батько фотографував.

Ці фото правоохоронці виявили під час обшуку. Також у чоловіка знайшли відеофайли з дитячою порнографією, завантажені з інтернету.

Прокурори клопотали про тримання 42-річного фігуранта під вартою. Суд натомість обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 332 тис. грн. Прокуратура оскаржує це рішення та наполягає на триманні чоловіка під вартою.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка змушувала 13-річну доньку брати участь в інтимних ефірах. Зловмисницю затримали.