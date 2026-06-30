Удари по інфраструктурі у Сумах: рятувальники ліквідували пожежі
Російські війська вчергове завдали ударів по Сумах. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані декілька влучань по об'єктах інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На місцях прильотів працювали співробітники ДСНС. Вогнеборці ліквідували осередки горіння, що виникли через обстріл, та провели обстеження пошкоджених будівель і території.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Десятеро людей отримали поранення.
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