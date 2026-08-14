Ворожий дрон атакував автомобіль на Херсонщині: шестеро поранених, серед них – підліток
У пʼятницю, 14 серпня, близько 09:00 російські військові атакували безпілотником село Дар’ївка Херсонського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, серед яких 16-річний хлопець.
На момент атаки люди перебували в автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів правобережної частини Херсонщини поранення дістали 14 людей. Під ударами опинилися Херсон та понад 30 населених пунктів області.
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