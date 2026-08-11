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11 серпня 2026, 21:38

Окупанти масовано вдарили по Херсонщині з авіації та дронів: поранено дев'ятьох людей

11 серпня 2026, 21:38
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Фото ілюстративне
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Впродовж 11 серпня  російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дев'ять цивільних отримали поранення.

Двоє людей у Чайчиному та п’ять у Херсоні дістали травм через застосування ворогом БпЛА.

Також у Киселівці від наслідків російського авіаудару, який стався близько 15:40, постраждали двоє місцевих жителів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, корпус лікарні, будинок культури, магазин, маршрутний автобус, службовий та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що російські війська 11 серпня атакували Дніпропетровську область. За даними поліції, внаслідок обстрілів та ударів безпілотниками загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них — троє дітей.

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